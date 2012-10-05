В нападении на красноярскую школьницу снова поищут признаки похищения (видео)

Прокуратура добилась проведения доследственной проверки по факту нападения на красноярскую школьницу, сообщили 1 июня в краевом ведомстве.

Напомним, мама пострадавшей ученицы заявила, что 11 мая в микрорайоне Пашенном ее дочь попытались посадить в машину посторонние — мать и бабушка одноклассницы девочки за то, что она, по их мнению, обидела их ребенка. Школьницу сумели отбить неравнодушные прохожие. Мать ее в тот же день подала заявление в полицию, а затем, посчитав, что ему не придали должного значения, — в Следственный комитет. Оттуда через несколько дней пришел отказ: следователь не увидел в действиях женщин состава преступления.

Но после того как мать девочки пожаловалась в прокуратуру, следственный отдел по Свердловскому району Красноярска начал доследственную проверку. Ее итогом может стать возбуждение уголовного дела по ст. 126 УК РФ (похищение человека).