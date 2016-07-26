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Красноярские бизнесмены и госслужащие сошлись в футбольном поединке
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Красноярские бизнесмены и госслужащие сошлись в футбольном поединке

2 июня 7:30
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29 мая в Красноярске прошли очередные матчи шестого тура корпоративного чемпионата по футболу «Лига чемпионов бизнеса».

Как рассказали организаторы турнира, в Дивизионе «А» «обескровленный» «РиноСервис» (команда играла без основного голкипера,) потерпел крупное поражение от «Бриза» 1:9, «Ермак» разгромил «Востсибнефтегаз» 8:0 , а «Красноярский Цемент» получил техническое поражение 0:5 за неявку на игру с «КрайДЭО».

«Такие матчи расслабляют. Соперник сегодня играл не в оптимальном составе. Сегодня по статистике самый лучший мой матч, но с тем же „КрайДЭО“, считаю, сыграл лучше, там был совсем другой футбол. Главное — на следующий поединок выйти с максимальным настроем», — поделился впечатлениями от игры Алексей Грязнов из команды «Бриз».

Футбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Футбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Футбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Футбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Футбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Футбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»

В Дивизионе «В» «НордСтар» упрочил лидерство, победив «Зенит» — 5:2, «Суэк» всухую обыграл «Стальмонтаж» — 2:0, а «Сборная госслужащих» переиграла PegasFly — 6:4

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«Хорошо сыграли. Свои моменты использовали. Соперник старался, было непросто его одолеть. Свою игру оценивать не привык, пусть зрители решат. Хорошо я сыграл или плохо. Это был мой первый матч. Турнир хороший, организация понравилась», — рассказал игрок «Сборной служащих ОИВ края» Олег Казаков.

В Дивизионе «С» набравшая ход «Красфарма» разгромила «Акватерм» — 12:1, «Рич Фэмили» уверенно победил «Радиосвязь» — 4:1, а «КГНП» и «Эльдорадо» сыграли вничью — 0:0.

«У нас очень много потерь. Сбалансировано действовать не получается. То пропустим много, то забить не можем. В этот раз решили сделать ставку на оборону, тем более, что играли без основного вратаря. Сейчас ещё наш лидер Дмитрий Лёвочкин в командировку уедет. 2-3 тура его не будет. Но рук мы не опустим, постараемся сплотиться и побороться за призовые места», — подвел итог игры Максим Надеев из команды «Красноярскгазпром Нефтегазпроект».

Фото предоставлены предоставлены агентством спортивных событий Fair-Play

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