Красноярские бизнесмены и госслужащие сошлись в футбольном поединке

29 мая в Красноярске прошли очередные матчи шестого тура корпоративного чемпионата по футболу «Лига чемпионов бизнеса».

Как рассказали организаторы турнира, в Дивизионе «А» «обескровленный» «РиноСервис» (команда играла без основного голкипера,) потерпел крупное поражение от «Бриза» 1:9, «Ермак» разгромил «Востсибнефтегаз» 8:0 , а «Красноярский Цемент» получил техническое поражение 0:5 за неявку на игру с «КрайДЭО».

«Такие матчи расслабляют. Соперник сегодня играл не в оптимальном составе. Сегодня по статистике самый лучший мой матч, но с тем же „КрайДЭО“, считаю, сыграл лучше, там был совсем другой футбол. Главное — на следующий поединок выйти с максимальным настроем», — поделился впечатлениями от игры Алексей Грязнов из команды «Бриз».

В Дивизионе «В» «НордСтар» упрочил лидерство, победив «Зенит» — 5:2, «Суэк» всухую обыграл «Стальмонтаж» — 2:0, а «Сборная госслужащих» переиграла PegasFly — 6:4

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«Хорошо сыграли. Свои моменты использовали. Соперник старался, было непросто его одолеть. Свою игру оценивать не привык, пусть зрители решат. Хорошо я сыграл или плохо. Это был мой первый матч. Турнир хороший, организация понравилась», — рассказал игрок «Сборной служащих ОИВ края» Олег Казаков.

В Дивизионе «С» набравшая ход «Красфарма» разгромила «Акватерм» — 12:1, «Рич Фэмили» уверенно победил «Радиосвязь» — 4:1, а «КГНП» и «Эльдорадо» сыграли вничью — 0:0.

«У нас очень много потерь. Сбалансировано действовать не получается. То пропустим много, то забить не можем. В этот раз решили сделать ставку на оборону, тем более, что играли без основного вратаря. Сейчас ещё наш лидер Дмитрий Лёвочкин в командировку уедет. 2-3 тура его не будет. Но рук мы не опустим, постараемся сплотиться и побороться за призовые места», — подвел итог игры Максим Надеев из команды «Красноярскгазпром Нефтегазпроект».

Фото предоставлены предоставлены агентством спортивных событий Fair-Play