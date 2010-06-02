Первые летние выходные принесут Красноярску прохладу

В предстоящие выходные в Красноярске похолодает еще на пару градусов: по данным синоптиков, в уик-энд дневная температура опустится до +13 °C. Западный ветер сменится северным и принесет похолодание.

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Если в пятницу Гидрометцентр обещает до +19 °C, то в субботу и воскресенье — +16, +17. °C, без осадков. Портал gismeteo.ru дает менее оптимистичный прогноз: лишь +13 °C и небольшой дождь утром и днем. Ночи в столице края тоже будут прохладными: от +4 до +7 °C.

В выходные в городе ожидается переменная облачность, ветер будет дуть с севера и северо-востока со скоростью 2 — 3 м/с.

Согласно предварительному прогнозу, с понедельника температура снова начнет повышаться до +25, +28 °C.