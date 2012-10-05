>
>
Известный публицист прочитает лекции на выставке «Сибирь православная»
Новости
/
Общество
,
В Красноярском крае

Известный публицист прочитает лекции на выставке «Сибирь православная»

2 июня 10:40
0

В рамках X юбилейной выставки «Сибирь Православная» для красноярцев выступит известный российский публицист Марианна Дворецкая (Санкт-Петербург). Она прочитает цикл духовно-просветительских лекций, посвящённых актуальным проблемам человеческих взаимоотношений. Материал лекций основан на святоотеческом учении о человеке.

Марианна Дворецкая
Фото предоставлено Марианной Дворецкой

Лекции будут проходить ежедневно с 8 по 12 июня (начало в 13:00). Посетителей выставки приглашают прослушать лекции на следующие темы:

  • 8 июня — «Психология здоровья»;
  • 9 июня — «Психология православного мировоззрения»;
  • 10 июня — «Психология семьи: основные проблемы и пути их решения»;
  • 11 июня — «Психология прощения»;
  • 12 июня — «Духовно-нравственное воспитание».

Выставка «Сибирь православная» пройдет с 7 по 13 июня. Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Вход свободный.

Марианна Дворецкая — доктор психологических наук, профессор кафедры психологии человека Российского государственного университета им. А И. Герцена (Санкт-Петербурга). Является автором многочисленных книг и научных публикаций, посвящённых проблемам духовно-нравственного становления и развития человека.

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать