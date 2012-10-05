Известный публицист прочитает лекции на выставке «Сибирь православная»

В рамках X юбилейной выставки «Сибирь Православная» для красноярцев выступит известный российский публицист Марианна Дворецкая (Санкт-Петербург). Она прочитает цикл духовно-просветительских лекций, посвящённых актуальным проблемам человеческих взаимоотношений. Материал лекций основан на святоотеческом учении о человеке.

Лекции будут проходить ежедневно с 8 по 12 июня (начало в 13:00). Посетителей выставки приглашают прослушать лекции на следующие темы:

8 июня — «Психология здоровья»;

9 июня — «Психология православного мировоззрения»;

10 июня — «Психология семьи: основные проблемы и пути их решения»;

11 июня — «Психология прощения»;

12 июня — «Духовно-нравственное воспитание».

Выставка «Сибирь православная» пройдет с 7 по 13 июня. Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Вход свободный.

Марианна Дворецкая — доктор психологических наук, профессор кафедры психологии человека Российского государственного университета им. А И. Герцена (Санкт-Петербурга). Является автором многочисленных книг и научных публикаций, посвящённых проблемам духовно-нравственного становления и развития человека.