Красноярцы толпой бросились спасать тюльпаны от культиватора (видео)

На красноярской площади Революции рабочие перекопали клумбы вместе с неотцветшими тюльпанами и возмутили горожан. Об инциденте журналистам рассказали очевидцы, которые сняли происходящее на видео.

На кадрах видно, как клумбу с тюльпанами напротив краевого правительства перекапывают мотокультиватором. В это же время гуляющие по площади горожане в спешке срывали уцелевшие цветы с соседней клумбы — забирали луковицы для своих дач и огородов.

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Многих удивил такой способ обработки клумб. «Разве так должны обрабатывать землю? Тюльпаны еще не отцвели, а их просто перекапывают! Раньше женщины в зеленой форме делали это вручную», — возмутилась автор видео.

В департаменте городского хозяйства журналисту Newslab.ru пообещали провести проверку и выяснить, действительно ли была необходимость в использовании культиватора для таких работ. Там рассказали, что это была плановая замена цветов, которые уже потеряли привлекательный внешний вид, на летние — сегодня в клумбах уже высаживают новые. В ответ на возмущение горожан о том, что луковицы тюльпанов можно было выкопать вручную и посадить на следующий год, озеленители заявили, что только часть старых луковиц используют в следующем году, остальные — по традиции закупят вновь.