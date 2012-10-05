«Солнца вообще не увидим»: красноярцы борются со стройкой высотки во дворе (видео)

В Советском районе Красноярска жильцы борются против точечной застройки своего двора. На ситуацию в эфире телекомпании пожаловались сами жители.

Жители красноярских домов № 51 по пр. Металлургов и № 4 по ул. Сергея Лазо уже несколько лет пытаются избавить свой двор от строительной площадки — участок еще в 2012 году передали в аренду фирме, которая хотела построить здесь 10-этажное здание с офисами на первом этаже. Через суд жильцам сперва удалось доказать, что стройка незаконна, но тяжбы продолжились, и в этом году появился новый застройщик с еще более грандиозными планами по строительству 26-этажного здания.

«Ходить невозможно, детям гулять негде. С машинами тут у нас проблемы, чуть не каждый вечер аварии. Если дом вырастет здесь, будет еще хуже. Кроме этого, инсоляция нарушится, два подъезда будут полностью домом закрыты. И так солнца мало, а так его вообще не будет», — посетовала жительница дома на ул. Лазо Нина Смирнова.

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Приехавший на очередное собрание жильцов дома глава администрации Советского района Владислав Логинов пообещал: разрешение на строительство отзовут, но быстрого решения вопроса попросил не ждать: власти не могут гарантировать сохранность двора. «После отзыва разрешения на строительство есть процедурный срок, по которому компания-заявитель наверняка захочет в каких-то судебных процессах поучаствовать. Поэтому, самое главное, чтобы дом здесь завтра не возник, все остальные процессы будут зависеть от того, как дальше сложится ситуация», — пояснил чиновник.