Рыбака ищут за убийство товарища на популярном у красноярцев озере

Следователи просят помощи в поиске подозреваемого в убийстве друга, сообщили 2 июня в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

Конфликт между приятелями произошел 15 апреля в селе Парная Шарыповского района (на популярном озере Большом), куда мужчины приехали на рыбалку. Драка началась с перепалки, в ходе которой 42-летний житель Красноярского края несколько раз ударил ножом 37-летнего приятеля. После этого он скрылся на своем автомобиле, и до сих его местонахождение неизвестно.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и просят жителей края оказать помощь в поимке мужчины. Всех, кто знает о местонахождении Игоря Гузова, скрывшегося на автомобиле Лада-21440 с госномером Е 992 ЕО 142, просят связаться со следователями по телефону (391) 227-06-45.