Очевидцы сообщили о падении малыша с аттракциона в Центральном парке

В красноярском Центральном парке на одном из аттракционов едва не пострадал полуторагодовалый малыш — он свалился в воду. Об инциденте, который произошел 3 июня, в социальных сетях сообщили случайные свидетели. Они рассказали, что в этот день в главном городском парке наблюдался ажиотаж, поскольку все дети до 14 лет могли бесплатно прокатиться по одному разу практически на любом аттракционе, из-за чего там образовались огромные очереди, а персонал, обслуживающий аттракционы, еле справлялся с работой.

Очевидцы утверждают, что именно из-за этого маленький ребенок упал в воду под один из аттракционов (его название не уточняется), который при этом продолжал работать «под душераздирающие крики матери и попытки остановить механизм». Сделать это оперативно не удалось, так как рядом якобы не оказалось оператора — он в это время занимался вторым аттракционом. «И пока управленец столь опасного развлечения добежала, прошло очень много времени. Видимых внешних повреждений у малыша не обнаружено», — рассказали очевидцы. С их слов, он промок и его пришлось переодевать, в то время как на улице было достаточно прохладно. Они также сообщили, что ребенку вызвали скорую, а аттракцион продолжил работать в прежнем режиме.

Сегодня в Парке тесновато — что же будет завтра? :))) #добропарк #центральныйпарк #Красноярск Публикация от Центральный парк Красноярск (@centr_park) Июн 3 2017 в 4:32 PDT

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Замдиректора по культуре парка Алексей Шаргородский пояснил корреспонденту Newslab.ru, что в настоящее время по факту этого сообщения проводится проверка — пока заявления горожан не подтверждаются, но и не опровергаются.

Обсуждая инцидент, некоторые интернет-пользователи обвинили в случившемся в том числе и родителей ребенка, которые должны нести за него ответственность. Некоторые заступились за работников парка, которым было сложно работать при большом количестве посетителей.