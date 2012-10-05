Тепло возвращается в Красноярск

Наступившая неделя в Красноярске будет теплой и солнечной: столбики термометров поднимутся выше отметки в +20 °C, порывистого ветра не ожидается, а осадки возможны только в конце недели.

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Сегодня днем синоптики Гидрометцентра обещают +21 °C, во вторник и среду — до +26 °C, а в следующие два дня — понижение температуры до +25 и +24 °C соответственно. Ночами ожидается от +9 °C до +14 °C.

Что касается осадков, то здесь прогнозы синоптики расходятся: Гидрометцентр обещает небольшой дождь только в четверг, а портал gismeteo.ru — в пятницу и на выходных. Ветер в первую половину недели будет дуть с востока, а затем — с запада, его скоростью составит 2 — 3 м/с.