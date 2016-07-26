После наезда невнимательного водителя погиб ребенок-пешеход

В Шарыповском районе Красноярского края после ДТП погиб 6-летний ребенок-пешеход, сообщили в пресс-службе ГИБДД региона. Трагедия произошла накануне вечером на 3 км автодороги «Шарыпово — Дубинино», на нерегулируемом пешеходном переходе. Спровоцировал ДТП 30-летний водитель автомобиля Toyota Ipsum, который двигался во второму ряду.

Когда на переход выходили 55-летняя женщина и ее внук, перед ними остановилась машина, которая ехала в правом ряду. Но водитель «Тойоты», двигавшийся в соседнем ряду, не уступил дорогу пешеходам и сбил их. В ГИБДД Newslab.ru пояснили, что маленький мальчик не бежал, а шел по переходу, держась за руку бабушки. От полученных травм ребенок погиб на месте происшествия, а женщину госпитализировали.

«Ранее водитель привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима. По результатам освидетельствования признаков опьянения не установлено. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия», — уточнили в ГИБДД.