Квесты для подростков и стритбол у «Планеты»: понедельник в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске в понедельник.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в понедельник красноярцев ожидает переменная облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 21°C. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

С 10:00 начинает работу баскетбольная площадка на ТРЦ «Планета», где каждый может в течении всего дня бесплатно оттачивать свои спортивные навыки (0+). Организаторы ждут всех на стритбольной площадке, которая расположена рядом с вывеской «Снежная Королева» слева от центрального входа.

В 11:00 стартует проект для подростков в возрасте 13-17 лет «Лето в Красноярске» от «Центра путешественников» (ул. Карла Маркса, 49). Одним из мероприятий программы станет квест по городу «Соединяя историю», где участники смогут открыть наш город с новой стороны. Подробнее о проекте можно узнать по телефону: 227-92-01.

В 12:00 состоится приуроченная ко дню рождения легендарного тренера Дмитрия Миндиашвили, презентация выставки работ российского и американского художника-анималиста Виктора Бахтина. Бахтин является автором соболька Кеши, который был талисманом V и VI зимних Спартакиад народов СССР, проходивших в Красноярске в 1982 и 1986 годах.

В 17:00 начнется тренинг для тех, кто хочет улучшить или обновить свои знания по русскому языку «Подтяни свой русский» (12+). Приходите и убедитесь, что русский язык – это не сложные и наискучнейшие, а доступные и интересные правила. Место проведения: Молодежная библиотека на Щорса.

А на «Каменке» пройдет встреча для знатоков английского (18+). Основное внимание на встрече уделяет внимание дискуссиям, для которых ведущий подбирает наиболее актуальные, спорные, а также классические темы. Рекомендуемый уровень для занятий – это Pre-Intermediate и выше. Начало встречи в 19:00. Подробности по телефону +7 (923) 333-97-99.