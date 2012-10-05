В Хакасии мужчину заподозрили в убийстве 2-летней дочери

В Хакасии мужчина убил дочь и покончил с собой, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по республике.

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Тела 2-летней девочки с признаками насильственной смерти и 47-летнего мужчины, который покончил с собой, обнаружили 3 июня в частном доме в селе Бея. «Как установили следователи, мужчина являлся отцом погибшей и находился в процессе развода с ее матерью. В настоящее время обстоятельства дают обоснованные подозрения о том, что преступление в отношении малолетней девочки совершил мужчина, который покончил жизнь самоубийством», — отметили в следственном управлении.

Следователи возбудили по данному факту уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Сейчас они разбираются в мотивах, толкнувших мужчину на этот поступок: по делу уже назначили судебно-медицинские экспертизы и допросили первых свидетелей.