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«Мамонтёнки уплыли»: в Дудинке с уплывшей льдины сняли двух подростков (видео)
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В Красноярском крае

«Мамонтёнки уплыли»: в Дудинке с уплывшей льдины сняли двух подростков (видео)

5 июня 11:32
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В Дудинке делавшие селфи на фоне ледохода подростки уплыли по Енисею, сообщила 5 июня руководитель внештатной пресс-службы управления по делам ГО и ЧС по Таймырскому району Елена Темицкая.

Кромка льда на Енисее на сегодняшнее утро находится в 50 км от северного порта, начались активные подвижки льда. Это взывало большой ажиотаж у местных жителей — люди вылазили на льдины и фотографировались.

«Пацаны тоже решили сделать селфи. А льдина взяла, да и поплыла. Спасатели Управления ГОЧС района выловили ребят уже ниже погранзаставы, на „Хивусе“ доставили в Дудинку», — рассказала Елена Темицкая.

Эвакуация подростков со льдины

Видео: facebook.com/profile.php?id=100005803802211

Представитель управления отметила, что мальчишки вымокли, замерли и испугались. Спасатели очередной раз напомнили, что находиться на берегу во время ледохода опасно и посетовали — взрослые не только не останавливают детей, но и сами подают им плохой пример.

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