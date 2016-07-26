РУСАЛ вместе с красноярцами создаст новый сквер

В рамках экологического марафона РУСАЛа «Зеленая волна» в Красноярске появится сквер из 1 000 деревьев. Посадить эти деревья металлурги приглашают всех красноярцев. Акция состоится сегодня, 5 июня в районе перекрестка улиц Водопьянова и 9 мая, на месте бывшего рынка «Казачий».

Для гостей организаторы приготовили праздничную программу, экологические викторины и конкурсы, выступление творческих коллективов и флешмоб «Экологический тимбилдинг». Начнётся экологический праздник в 17.00. После высадки деревьев каждый участник сможет освежиться вкусным морсом и угоститься выпечкой.

В новом сквере может посадить дерево любой желающий и тем самым внести вклад в создание новой зеленой территории города. Здесь будут высажены яблони, липы, сосны, ели, калины, сирени и другие сорта деревьев и кустарников. Главной достопримечательностью сквера станет белый дуб, которому более 10 лет.

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Предлагаемое решение сквера позволит превратить пока безымянное место в достопримечательность Красноярска — Семейный сквер, отметили в компании. Тема семьи, любви, крепкого брака, детства является основой проекта. Однако у красноярцев будет возможность предложить своё название для этого сквера. На специальной странице в социальной сети «ВКонтакте» все желающие смогут принять участие в опросе на лучшее название или предложить свой вариант.

Создание сквера состоится в рамках соглашения о социально-экономическом партнёрстве, которое подписали в 2017 году Красноярский алюминиевый завод и администрация Советского района.

«Принципы экологической и социальной ответственности являются фундаментальными в деятельности компании РУСАЛ. Мы заинтересованы в развитии городов присутствия и Советского района Красноярска в частности, потому что КрАЗ исторически связан с этим районом и здесь живёт большинство сотрудников. Новый сквер, надеемся, станет местом комфортного отдыха красноярцев, которые будут относиться к нему так же заботливо, как мы его создавали», — говорит Андрей Матвеев, и.о. управляющего директора Красноярского алюминиевого завода.

РУСАЛ в 2017 году в рамках своего экологического марафона «Зеленая волна» уже высадил 200 кустов сирени, провел акции по ликвидации свалок в Советском районе и со своими партнерами запустил акцию День Енисея. Новый сквер — очередная акция экологического марафона.