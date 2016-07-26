Дайджест Newslab.ru: Что нам обещал Акбулатов

Жуткая авария случилась под Красноярском — в загоревшихся машинах погибли 5 человек. По предварительным данным, автомобиль Ford выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Nissan. От удара машины загорелись, тушить их пришлось сотрудникам пожарной охраны. Подробности трагедии.

Пять лет грусти: топ-5 невыполненных обещаний мэра Акбулатова. 10 июня исполнится ровно пять лет со дня избрания Эдхама Акбулатова на должность главы Красноярска. Newslab.ru перечитал предвыборную программу мэра и нашел в ней обещания, которые остались только на словах. Поддержка бизнеса, чистое небо, метро, новые дороги — без слёз сегодня на этот список и не взглянешь...

Программа Дня города 2017 и Дня России в Красноярске. 389-летие Красноярска и День России будут отмечать целую неделю — с 5 по 12 июня. День города в Красноярске отметят концертами «Хора Турецкого», рэпера L’One и праздничным фейерверком. Newslab.ru рассказывает о самом интересном в эти праздничные дни.

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