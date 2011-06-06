За убийство односельчан 21-летний парень может провести всю жизнь в заключении

В Сухобузимском районе парни убили двух братьев из зависти к силе одного из них, сообщили 6 июня в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

Убийство произошло 28 июля прошлого года и стало завершением затяжного конфликта между 21-летним пастухом и его 32-летним соседом. Причиной его в прокуратуре назвали недовольство со стороны младшего мужчины физическим превосходством и лидерством старшего. Решив выяснить отношения парень вызвал обидчика в лесной массив, но пришел туда вместе со своим другом-ровесником и вооружился ружьем, топором и гаечным ключом.

Чтобы отвлечь внимание мужчины, молодые люди инсценировали поломку своего автомобиля. Увидев, что их обидчик приехал с братом, они застрелили его из ружья, а затем несколько раз ударили топором брата, который пытался сбежать. После этого машину убитого вместе с его телом облили бензином и подожгли. Труп второго мужчины бросили в лесу, прикрыв ветками, рассчитывая, что его не обнаружат. В прокуратуре отметили, что раскрыть преступление удалось через месяц. Подозреваемых задержали и они находятся под стражей.

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Следователи предъявили 21-летнему жителю Малиновки обвинение по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц) и ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества). Действия его 21-летнего друга, который стрелял из ружья, квалифицировали по п.п. «а, ж» ч. 2 ст. 105 (убийство двух лиц) и ч. 1 ст. 167 (умышленное уничтожение чужого имущества) УК РФ. За совершенные преступления парней могут отправить в места заключения на 20 лет или пожизненно.