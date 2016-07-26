Стартовал проект для подростков «Лето в Красноярске»

5 июня начал работу городской проект Центра путешественников «Лето в Красноярске», который продлится до 25 августа. Проект рассчитан на 12 смен, каждая смена длится 5 рабочих дней и включает в себя пешеходные экскурсии, мероприятия и квесты. В Центре путешественников рассчитывают, что в течение лета в проекте примут участие 420 подростков.

Проект рассчитан на ребят от 13 до 17 лет, каждый участник может выбрать для себя одно из трех направлений: «Лидер» — для тех, кто хочет стать настоящим профессионалом и имеет активную жизненную позицию; «Путешественник» — для тех, кто интересуется различными видами туризма, занимается спортом и ведёт активный образ жизни; «Краевед» — для тех, кто хочет узнать свой город по-новому и принять участие в увлекательных квестах.

Отметим, что участие в проекте является бесплатным, однако необходимо пройти предварительную регистрацию.

Подробная информация и ссылка для регистрации есть в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/letovkrsk