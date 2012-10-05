В Красноярске пройдет чемпионат по парашютному спорту

10 июня в рамках празднования Дня города на острове Татышев состоится открытый чемпионат города по парашютному спорту, посвященный 75-летию Красноярской воздушной трассы «Аляска — Сибирь», сообщили в пресс-службе главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города.

С 10.00 спортсмены парашютисты совершат пять прыжков группами по три человека с высоты более тысячи метров. Соревнования будут проходить по дисциплине «Точность приземления (личная)». Помимо красноярских спортсменов в городском чемпионате примут участие парашютисты Иркутской, Томской и Кемеровской области.

Программа соревнований:

8.00-09.30 — заседание судейской коллегии, мандатная комиссия;

10.00-11.30 — два подъёма с соревновательными прыжками;

12.00-12.30 — церемония открытия соревнований и показательные выступления;

12.30-16.00 — соревновательные прыжки парашютистов;

16.00-16.30 — награждение победителей, церемония закрытия соревнований. Материалы по теме Как это сделано: прыжки с парашютом в Красноярске Когда небо зовёт



«Также в программе чемпионата показательные выступления и полёты на воздушных шарах. Все желающие смогут поближе познакомиться с миром парашютного спорта, спортсмены покажут мастер-класс по укладке парашютов, ответят на интересующие вопросы. Совершать прыжки спортсмены будут с вертолета Ми-8», — рассказали в Красспорте.

Победители и призёры соревнований будут награждены призами от главного спонсора соревнований и федерации парашютного спорта.