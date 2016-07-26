Дайджест Newslab.ru: Темная сторона зоозащитного бизнеса Красноярска

Как оказалось, население Красноярска растет за счет мигрантов — из пополнивших ряды красноярцев на их долю пришлось 67,3% или 10 719 человек. Рождаемость же в Красноярске в 2016 году снизилась, хоть и незначительно — 16 226 детей против 16 316 в 2015 году.

«Хочу тусить — это не про нас»: как работают волонтёры «Интерры» Случалось ли вам мечтать о спасении черепах в Кении или реставрации старинных замков Шотландии? Если международные волонтерские программы привлекают вас, то знайте, в Красноярске организация «Интерра» занимается международным волонтерством, глобальным образованием и другими полезными вещами. Мы пообщались с директором организации Еленой Бобровской и выяснили, как компания единомышленников круто меняет жизнь обычных людей.

«В приютах крутятся большие деньги»: как устроен зоозащитный бизнес Красноярска Помощь бездомным животным — дело, бесспорно, важное и нужное. Всех трогают истории о том, как больная или покалеченная зверушка с улицы попадает к волонтерам, выздоравливает и находит новый дом и любящих хозяев. Но для кого-то это всего лишь бизнес — и у него есть своя тёмная сторона. Кто и как наживается на бездомных животных, на условиях анонимности рассказала Newslab.ru красноярская зоозащитница Елена.

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