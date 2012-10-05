В Хакасии час тушили полыхающую крышу автобусных гаражей

Час потребовался пожарным на тушение гаражных боксов на стадионе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике Хакасия.

Пожар начался сегодня, 6 июня, около 16:10 на территории стадиона "Торпедо" - рядом с деревянными трибунами спортивного сооружения открытым пламенем горела кровля гаражного бокса для автобусов. Черный столб дыма и собирающиеся со всего города пожарные автомобили напугали жителей Абакана.

В пресс-службе управления МЧС пояснили - пожар произошел по адресу ул. Чебодаева, 25. Огонь повредил постройки и кровлю на площади в 400 кв.метров. "Дым был виден всем абаканцам. Рядом стоящие постройки пожарные отстояли. Работали 7 автоцистерн и 34 пожарных", - пояснили в пресс-службе.