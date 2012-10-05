>
>
В Хакасии час тушили полыхающую крышу автобусных гаражей
Новости
/
Происшествия
,
Хакасия

В Хакасии час тушили полыхающую крышу автобусных гаражей

6 июня 17:41
1

Час потребовался пожарным на тушение гаражных боксов на стадионе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике Хакасия.

Пожар начался сегодня, 6 июня, около 16:10 на территории стадиона "Торпедо" - рядом с деревянными трибунами спортивного сооружения открытым пламенем горела кровля гаражного бокса для автобусов. Черный столб дыма и собирающиеся со всего города пожарные автомобили напугали жителей Абакана.

Черный дым видели все жители Абакана
Источник: vk.com/khakassia_dtp
Пожар начался на территории стадиона «Торпедо»
Источник: vk.com/mchs19
Тушили его 34 человека и 7 пожарных машин
Источник: vk.com/mchs19
Спасти строения не удалось
Источник: vk.com/mchs19
На борьбу с огнем пожарные затратили больше часа
Источник: vk.com/mchs19
Пожарные разбирают сгоревшее строение
Источник: vk.com/mchs19

В пресс-службе управления МЧС пояснили - пожар произошел по адресу ул. Чебодаева, 25. Огонь повредил постройки и кровлю на площади в 400 кв.метров. "Дым был виден всем абаканцам. Рядом стоящие постройки пожарные отстояли. Работали 7 автоцистерн и 34 пожарных", - пояснили в пресс-службе.

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать