Музей толерантности, город в горошек и спасение речки: среда в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске в среду.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в среду красноярцев ожидает переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит 28°C. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 1 м/с.

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В 11:00 Молодёжный центр «Центр путешественников» приглашает красноярцев на эко-акцию «Собакина речка» (12+). Собакина речка — приток Енисея и излюбленное место отдыха красноярцев, а также место экологического бедствия. Берега речки завалены строительным и бытовым мусором. Организаторы приглашают активных горожан и мусор убрать, и таёжным воздухом подышать. Одеваться необходимо по погоде, с собой взять чай, воду, перекус и репеллент от клещей. Мешки и мусор предоставят.

С 12:00 до 14:00 организаторы Детского карнавала разрисуют асфальт в районе Арт-набережной Енисея в горошек — символический рисунок детства, радости и счастья. Накануне большого детского праздника — в этом году он пройдет 11 июня — его организаторы призывают горожан также раскрасить Красноярск: «Мы делаем „расцветку в горошек“ официальным символом карнавала, а значит и темы детства в целом. Если вы увидите в городе ленточки или флаги в горошек — знайте, это про детство. Это про чудо, про волшебство и праздник в душе. Вывешивайте из окон, с балконов флаги в горошек, наряжайтесь в платья в горох, повязывайте „горошистые“ ленточки, чтобы дольше сохранить праздничное настроение!».

В 15:00 стартует набор волонтеров для работы на Зимней универсиаде-2019. Для желающих на официальном сайте открыта регистрация. После одобрения анкеты будущие добровольные помощники будут проходить обучение по специальной образовательной программе. Подробнее читайте на Newslab.ru

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С 18:00 начинает свою работу бесплатная танцевальная площадка ТРЦ «Планета» (0+). Бразильский зук, хастл, зумба и другие ритмичные и невероятно красивые танцы можно будет увидеть, прочувствовать и разучить с профессионалами, а после остаться на open air.

В 18:30 в Красноярске откроется еврейский детский образовательный центр. Центр включает детский сад, воскресную школу, актовый зал, спортзал, оборудованный также для занятий хореографией и детский музей толерантности. Детский центр откроется в синагоге по адресу: ул. Сурикова, 65.