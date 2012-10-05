Красноярский край вошел в список регионов с хорошей водой

В Красноярском крае, по сравнению с другими субъектами РФ, высокий уровень обеспеченности жителей хорошей водой. Уровень «населения, проживающего в населенных пунктах, обеспеченных доброкачественной и условно доброкачественной водой, составляет 90,86%», сообщается в докладе Роспотребнадзора.

Хорошей водой обеспечены практически все городские жители края: показатель в 2016 году составил 99,03%, в сельских поселениях уровень ниже почти на треть — 66,15%.

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Лучше всего дела обстоят в Москве — там 100% населения пьют хорошую воду.

Хуже всего — в Вологодской области — 42,94% всех территорий.