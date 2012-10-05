В Красноярске завершается прием заявлений в первые классы

Прием заявлений от родителей, которые хотели записать своего ребенка в первый класс по микроучастку, завершается. У красноярских мам и пап осталось чуть больше трех недель на данную процедуру, сообщили в пресс-службе главного управления образования администрации города.

Напомним, законом об образовании введён приоритет по территориальному принципу распределения детей в школы. То есть в первую очередь принимаются дети с микроучастка, который относится к учреждению. У семей, желающих обучать ребенка «по прописке», было почти полгода на то, чтобы подать соответствующее заявление в школу.

«С 1 июля родители могут зачислить будущего первоклассника в любое выбранное учреждение при наличии в нём свободных мест. Начиная с этой даты, у ребятишек, проживающих по микроучастку, приоритета для записи в первый класс нет. Информация о свободных местах должна быть размещена на информационных стендах и на сайтах всех общеобразовательных учреждений города. По предварительным данным, в новом учебном году за парты сядут около 100 тысяч детей, более 12 тысяч из них — первоклассники. В школах планируется сформировать около 500 классов-комплектов. На данный момент подано 10,5 тысяч заявлений о приёме детей в первые классы. Вакантными остаются почти 2,5 тысячи мест», — рассказала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

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Для записи детей в первый класс необходимо предоставить заявление на имя директора, паспорт одного из родителей, свидетельство о рождении ребёнка. После 1 июля свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства предоставлять не нужно.

В управлении напоминают, что родителям не следует самостоятельно покупать учебники, рабочие тетради, канцелярские принадлежности и школьную одежду на свой вкус. Учебники детям выдадут в школе бесплатно, вариант утверждённой образовательным учреждением школьной формы представят на родительском собрании, а список необходимой канцелярии выдаст учитель.

По всем вопросам, связанным с комплектованием первых классов в школах города Красноярска, родители могут обращаться по телефону: (391) 226-15-12.