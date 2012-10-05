Реконструкцию красноярского онкодиспансера продолжат в 2018 году

Реконструкция и расширение Красноярского краевого онкологического диспансера продолжится не раньше 2018 года. На минувшем заседании комитета по охране здоровья и соцполитике Законодательного Собрания краевые депутаты рекомендовали правительству предусмотреть в бюджете региона на 2018 год средства на эти цели.

В ходе обсуждения народные избранники отметили, что Красноярский краевой клинический онкодиспансер им. А. И. Крыжановского является одним из важных социальных объектов края. Напомним, что с 2011 года реализуется проект по реконструкции и расширению медучреждения. Однако сейчас проект фактически заморожен. Законодательное Собрание считает ошибочным такое решение.

Первая и вторая очереди проекта полностью реализованы в 2014 и 2016 годах, что позволило повысить качество медицинской помощи жителям региона. Но в полном объеме это сделать невозможно без реализации третьей очереди, которая включает в себя в том числе строительство палатного корпуса для размещения пациентов, отметили на комитете депутаты.

Возведение этого корпуса позволит обеспечить непрерывный лечебный процесс, комфортное пребывание больных, а также размещение существующих «проблемных» 295 коек круглосуточного пребывания. В настоящий момент 90 коек находятся в отдельно стоящем здании, расположенном на другом берегу Енисея. Оно было возведено в 70-х годах прошлого века, сейчас условия пребывания в нем не соответствуют современным нормам и требованиям. Еще 20 коек требуется переместить из 3-го палатного корпуса, они размещены во вспомогательных, не рассчитанных для этого помещениях. 185 терапевтических коек двух радиотерапевтических отделений и отделения противоопухолевой лекарственной терапии функционируют в старом панельном корпусе.

Современным стандартам не отвечает и отсутствие лифтов в корпусе, где часть пациентов после операций передвигается в инвалидных колясках, а при переходе с этажа на этаж их поднимают вручную. В палатах, рассчитанных на два человека, приходится размещать три и более. Кроме того, в палатах нет простейших удобств.

При таких обстоятельствах необходимость строительства палатного корпуса и перемещения 295 коек круглосуточного пребывания в условия, соответствующие действующим нормативным требованиям, не вызывает сомнения, подчеркнули депутаты. Также необходим капитальный ремонт здания действующего палатного корпуса для организации в нем пансионата. Проблемой является и незавершенность реконструкции радиологического корпуса.

По мнению народных избранников, финансирование и реализация третьей очереди проекта поможет обеспечить государственные гарантии медпомощи, удовлетворить потребность населения в доступной, своевременной, качественной медицинской и лекарственной помощи, рационально использовать ресурсы.

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Законодательное Собрание рекомендует правительству края при подготовке краевого бюджета на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов предусмотреть финансовые средства в полном объеме на 2018 и 2019 год для завершения реализации проекта «Реконструкция и расширение Красноярского краевого онкологического диспансера в Красноярске». Правительству края также предлагается при исполнении краевого бюджета текущего года принять срочные меры по сносу ветхих и аварийных зданий и сооружений на территории онкологического диспансера.

Парламентарии выразили уверенность в том, что, несмотря на все нерешенные вопросы, проект по реконструкции и расширению Красноярского краевого онкологического диспансера необходимо довести до конца.