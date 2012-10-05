Торжественным молебном в Красноярске открылась выставка-ярмарка «Сибирь православная»

Сегодня, 7 июня, в красноярском МВДЦ «Сибирь» открылась десятая, юбилейная выставка-ярмарка «Сибирь православная». По этому случаю Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон совершил торжественный молебен перед иконой «Всецарица».

«Это мероприятие проходит уже не первый год в нашем городе. Верующие приходят сюда, чтобы увидеть друг друга, встретиться и соприкоснуться со святынями, которые есть в нашем городе и которые прибыли из различных уголков нашей страны и даже из-за рубежа. В этом основная наша задача — чтобы люди, не лишенные человеческих качеств, не боги, а простые смертные, но стремящиеся к бессмертию верой своей православной, исповедованием Христа, ищущие царства Божьего и благословляющие земное бытие, приходили сюда, дабы встретиться и что-то духовное, освященное приобрести, отнести в свой дом — как приобщение к огромному миру христианства, которое само по себе на земле бессмертно и непостижимо простым, не подготовленным умом и сердцем людям, но понятно тому, кто верует в Бога и кто любит и благословляет земную жизнь, свои семьи, свой достаток, свой мир», — сказал владыка.

«Пусть этот год принесет радость от общения, от приобретения освященных вещей, радость от того, что встретились с верующими братьями и сестрами из других областей, краев и стран — это свидетельство того, что вера в Христа есть вера вселенская, вечная, спасительная. Да благословит Господь это доброе начинание, приходите сюда с добрыми ожиданиями и уходите отсюда с радостным ощущением встречи с красотой духовного мира. Ангела Хранителя всем участникам, благодати Духа Святаго и милости Божией каждому, кто с добром приходит на это грандиозное и важное меропряитие. Храни вас Господь», — обратился к собравшимся Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон по завершении молебна.

Добавим, что в этом году выставка собрала более 200 участников из 12 стран. Это монастыри и храмы Италии, Греции, Сирии, Молдавии, Украины, Беларуси, Грузии, Черногории, Палестины, Израиля, Узбекистана, 39 регионов России. Они привезли на выставку различные православные товары, церковные облачения, храмовые иконы и произведения христианского искусства, православную литературу.

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В отдельном павильоне представлены особо ценные святыни Красноярской митрополии, в том числе икона Божией Матери «Всецарица», «Казанская», «Владимирская» и другие. Впервые в выставке участвуют Патриарший монастырь Святой Феклы (Сирия) с иконой с частицей мощей Святой Феклы; Патриарший монастырь города Бари (Италия), на стенде которого можно увидеть миро от мощей Николая Чудотворца. Также красноярцы могут увидеть экспонаты первого в России (и второго в мире после Ватикана) музея современного православного искусства (г. Лесосибирск) — уникальную коллекцию живописи, графики и скульптуры от известных христианских художников со всей России.

Помимо этого, всех посетителей ждут мастер-классы по обучению колокольному звону (12 и 13 июня), ежедневные концерты духовной музыки, выступления воспитанников воскресных школ. 12 июня впервые в Красноярске выступит известнейший в России миссионер и проповедник — протоиерей Андрей Ткачев (г. Москва). Также в рамках выставки пройдут ежедневные лекции известного ученого, публициста Марианны Дворецкой (г. Санкт-Петербург), состоятся встречи с известными красноярскими священниками.

Выставка-ярмарка «Сибирь православная» продлится до 13 июня включительно. Время работы: с 10:00 до 19:00. Место проведения: ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь». Вход свободный.