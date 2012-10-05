Красноярцев предупредили о надвигающейся грозе

Красноярцев предупредили о возможных неблагоприятных явлениях погоды в виде грозы и ветра. Согласно данным Среднесибирского УГМС, днем 8 июня по центральным районам Красноярского края местами ожидаются грозы. При них порывы юго-западного ветра будут достигать 15-18 м/с.

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Кроме того, в четверг возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит от +12 до +14 °C, днем — от +22 до +24 °C.

Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ администрации города при грозе рекомендуют по возможности не выходить на улицу, закрыть окна, держаться подальше от электропроводки и антенн. Также следует отключить электроприборы, не касаться металлических предметов. При сильном ветре на улице необходимо обходить рекламные щиты и другие легкие конструкции, строящиеся здания, деревья. Нельзя парковать возле них автомобили.

Напомним, в последний раз об урагане красноярцев предупреждали в последний день весны. Но тогда он не «добрался» до столицы края.

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