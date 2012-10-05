Дайджест Newslab.ru: Секреты красноярского грибника

Ура! В Красноярске утвердили список пляжей. В список вошли городской пляж на Абаканской протоке острова Отдыха и зона отдыха на искусственном водоеме острова Татышев. Для занятий водомоторным спортом и катания на гидроциклах оборудована Абаканская протока от Коммунального моста до острова Молокова. Почитайте заодно, где купаться в этом году запрещено.

«Одного опёнка однажды хватило на целую сковороду!»: секреты красноярского грибника. Если спросить, когда в Красноярском крае начинается грибная пора, почти все ответят — в августе, редко в июле (если дождей много). А ведь первые грибы появляются весной и в начале лета — это сморчки и строчки. Newslab.ru поговорил с опытным красноярским грибником Николаем Николаевским. Он поделился секретами своего искусства и фотографиями самых красивых и необычных грибов, которые ему попадались.

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