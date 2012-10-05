Открытие Юдинки, «Оркестр на траве» и игра в крокет: четверг в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске в четверг.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в четверг красноярцев ожидает переменная облачность и дождь. Температура воздуха днем составит 26°C. Западный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с. Также напоминаем, что днем 8 июня по центральным районам Красноярского края местами ожидаются грозы. При них порывы юго-западного ветра будут достигать 15-18 м/с.

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С 10:00 в парке «Юннатов» будут отмечать всемирный День океанов (0+). Для гостей праздника организаторы подготовили интеллектуальный квест на знание океанов, а также 12 познавательно-развлекательных площадок. Завершится мероприятие массовым флеш-мобом «Я рисую речку».

На Острове Отдыха, возле Центрального стадиона, красноярцев продолжат учить правильному бегу. Начинающие бегуны узнают правильную технику, как не нанести вреда суставам и как получать максимум удовольствия от спорта. Участие бесплатное, но по обязательной предварительной записи на сайте. Возрастная категория участников: от 14 до 30 лет. Начало занятий в 12:00.

В 14:30 представители разных служб города расскажут, как в День города и в День России в Красноярске будет организована работа общественного транспорта, какие улицы будут перекрыты, а также расскажут о безопасности и охране общественного порядка.

Юдинка приглашает на большой семейный праздник — открытие летней площадки Музея-усадьбы (6+). В программе: концерт детских вокальных и цирковых коллективов, а специальный гость — «Свободный балет Валерия Терешкина». Ещё на празднике будет множество тематических площадок. Для детей — контактный зоопарк, батут, планетарий, мастер-классы и спортивные игры. Для взрослых — множество подвижных игр (от крокета до серсо), богатырская застава, продажа книг от Красноярского бибколлектора и даже дискотека и караоке. Начало праздника в 17:00.

На острове Татышев под управлением Владимира Ланде традиционно состоится летний фестиваль симфонической музыки «Оркестр на траве» (2+). Начало в 19:00.