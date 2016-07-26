Сбежавшая из Хакасии девочка-подросток автостопом добралась до Оренбурга

Сбежавшая из-за проблем с родителями девочка добралась до Оренбурга, сообщили 8 июня в следственном управлении Следственного комитета по Хакасии.

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Сообщение об исчезновении 15-летней школьницы в селе Белый Яр Алтайского района поступило в правоохранительные органы от ее матери 27 мая. Женщина рассказала, что накануне утром дочь ушла из дома, но в школе не появилась и домой не вернулась. Следователи предположили, что она могла стать жертвой преступления, поэтому возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Вчера девочку обнаружили в городе Соль-Илецк Оренбургской области — на улице ее узнали сотрудники полиции по ориентировке. Как оказалось, она приехала к своей знакомой.