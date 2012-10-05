Красноярские волонтеры проведут патриотическую игру для больных туберкулезом детей

12 июня в Красноярске в детском туберкулезном санатории «Пионерская речка» пройдет патриотическая игра, посвященная Дню России. Мероприятие подготовили волонтеры-добровольцы из молодежной оборонной спортивно-технической региональной общественной организации «Патриот» Красноярского края.

Под руководством инструкторов патриотического клуба детские команды пройдут полосу препятствий, поиграют в армейский лазертаг, посоревнуются в практической стрельбе из страйкбольного привода, освоят метание ножей и элементы горно-штурмовой подготовки.

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Как рассказали организаторы мероприятия, целью игры является ознакомление молодых людей в игровой форме с методиками, используемыми при подготовке курсантов военно-патриотических клубов. Участники игры, в свою очередь, продемонстрируют способности действовать в экстремальных ситуациях и попробуют себя в обращении с оружием и техникой.

В санатории «Пионерская речка» проводят восстановительное лечение детей Красноярского края в возрасте от 5 до 18 лет с подозрением и уже выявленным туберкулезом.

Патриотическая игра пройдет 12 июня в детском санатории «Пионерская речка» (ул. Лесная, 425).