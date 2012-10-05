В Красноярске пройдет большая продуктовая ярмарка

12 июня в рамках празднования Дня города на проспекте Мира с 10.00 до 16.00 пройдет первый летний фестиваль «Продовольственное кольцо», сообщили в пресс-службе администрации Красноярска.

Торговые ряды развернутся на проспекте Мира на участке от ул. Перенсона до ул. Диктатуры Пролетариата. По традиции красноярцы и гости города смогут приобрести продукцию от товаропроизводителей края.

Впервые на площадке фестиваля будет широко представлена продукция предприятий общественного питания — более 50 организаций предложат красноярцам разнообразные угощения: от жареного мяса, супов, плова, бургеров до фалафели, тортов, узорных пряников, пирогов и безалкогольных коктейлей, лимонадов, морсов.

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На площадке народных ремесел, которая развернётся в сквере Пушкинский, красноярцы смогут приобрести сувенирную продукцию ручной работы, вязаные вещи, а также украшения из камня, текстиля и дерева.

В рамках первого летнего фестиваля «Продовольственное кольцо» на сценической площадке около Педагогического университета с 12.00 до 15.30 пройдёт концертная программа с конкурсами и розыгрышами.

На время проведения фестиваля будет временно прекращено движение автотранспорта на участке проспекта Мира от ул. Перенсона до ул. Диктатуры Пролетариата, а также на участке улицы Кирова от Ленина до ул. Карла Маркса с 24.00 11 июня до 18.00 12 июня.