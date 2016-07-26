Праздничные выходные красноярцы проведут под дождем с грозой

Праздновать День России и День города жители Красноярска будут под дождем, но при комфортной температуре: два выходных из трех будут по-летнему теплыми. В субботу и воскресенье ветер будет дуть с юго-запада, а в понедельник его направление сменится на северо-западное и в столице края похолодает.

По различным данным синоптиков, самым жарким из трех дней будет суббота — температура повысится до +27 °C. В воскресенье ожидается от +23 до +25 °C. А в понедельник уличные градусники будут показывать лишь +17, +20 °C. Ночная температура понизится с +12 °C до +10 °C.

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При этом в субботу горожане еще смогут увидеть солнце, а в остальные два дня синоптики обещают преимущественно облачную погоду. Специалисты gismeteo.ru и rp5.ru прогнозируют в воскресенье и понедельник ливневый дождь с грозой. В воскресенье осадки ожидаются ночью, утром и вечером, а в последний выходной — в течение всего дня.

Согласно предварительным данным, на следующей неделе осадки сохранятся, а температура снова повысится.