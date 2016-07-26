Гонки в котловане, фаер-шоу и латинская зумба : зажигательная пятница в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске в пятницу.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в пятницу красноярцев ожидает переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит 23°C. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

В 10:00 на острове Татышев состоится третий велоколясочный заезд среди взрослых и детей с ограниченными возможностями. Спортсменам на выбор предоставляется две дистанции: малый круг — 1 000 метров, большой круг — 2 000 метров. Причём каждый участник сам для себя определяет количество пройденных кругов. Ограничений по времени на прохождение дистанции нет.

В 11:00 тренер из Марокко Лхаррар Аббдельхай научит красноярцев танцевать зумбу. Это тренировка проекта «Лужайка дружбы», основанная на латиноамериканских ритмах, которая сочетает в себе спортивные и танцевальные элементы, включает аэробику, а также интервальную и силовую тренировки. Место действия: Парк Юннатов (ул. Академика Киренского, 23).

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В 12:00 Эдхам Акбулатов даст старт праздничным мероприятиям, посвященным Дню рождения Красноярска на Караульной горе. А в 13:00 в театре Оперы и Балета пройдет торжественное собрание, на котором по доброй традиции подводятся итоги года и чествуются горожане, успешно работающие на благо столицы края.

В 18:00 Глава города также примет участие в открытии концертного зала в здании железнодорожного вокзала Красноярска. Напомним, что впервые музыкальные концерты на железнодорожных станциях города состоялись в рамках XI Зимнего суриковского фестиваля искусств. Концерты Красноярского камерного оркестра и Красноярского духового оркестра с большим успехом прошли на площадках станций «Красноярск», «Базаиха», «Злобино», «Енисей». В этой связи было принято решение об открытии концертного зала на главном железнодорожном вокзале Красноярска. В день открытия зала перед красноярцами и гостями города выступит Красноярский камерный оркестр (6+).

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В 18:00 красноярцев ждут в поселке Первоманск на турнир по фигурному вождению «Кубок Мертвых земель». Центральная часть программы — зрелищные гонки по бездорожью в котловане. Площадка выбрана таким образом, чтоб зрителям с поляны было все видно. Кроме автогонок, в программе — авиашоу, показательные гонки на мотоциклах, фаер-шоу, фейерверки и музыкально-танцевальная программа.

В 18:30 на Театральной площади начнется Концерт ко Дню России и Дню города, где выступят красноярские творческие коллективы (0+).