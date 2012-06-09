«Рено» с московскими номерами подбросило в воздух после тарана внедорожника (видео)

На красноярской Взлётке автомобиль Renault подлетел в воздух и вылетел с дороги после того, как в него врезался выезжающий с прилегающей территории джип. ДТП с участием трех автомобилей произошло еще 5 июня на ул. 78 Добровольческой Бригады, но видеозапись инцидента появилась в сети только накануне.

На кадрах видно, что в бок автомобиля «Рено» с московскими номерами, который ехал по крайней левой полосе, врезался выезжающий из дворов Hyundai. От удара «Рено» подбросило в воздух, машина приземлилась на правый бок и улетела на тротуар. Там она снова встала на колеса.

При этом Hyundai врезался еще в один автомобиль, который ехал по встречной полосе.

В пресс-службе ГИБДД Newslab.ru рассказали, что люди в ДТП не пострадали.