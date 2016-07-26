Красноярская ГЭС готова к навигации

Енисейское бассейновое водное управление установило для Красноярской ГЭС в период со 2 июня по 6 июля режим среднесуточного расхода воды в объеме 2800-3100 куб. м/с. По расчетам специалистов ЕБВУ, это позволит обеспечить судоходный уровень на всем протяжении реки — от плотины ГЭС до места впадения в Ангару.

На начало июня среднесуточный расход составлял 2 900 куб. м/с. Все расходы выполняются через гидроагрегаты, использование водосбросов не планируется.

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Весенний паводок в районе Красноярской ГЭС проходил спокойно, отмечают в компании. Боковая приточность в мае составила в среднем 4610 куб. м/с, а суммарный средний приток к створу Красноярской ГЭС составил 6430 куб. м/с. Уровень верхнего бьефа в течение мая поднялся с отметки 232,18 до 237,01 м (над уровнем Балтийского моря), средний уровень нижнего бьефа составил 145,05 м.

Навигация на Енисее начата с 10 мая, продлится до 25 октября. Ситуация будет зависеть от природно-климатической условий и установленных гидрологических режимов. Боковая приточность в 2017 году увеличивается медленно. Однако Красноярская ГЭС полностью сохраняет навигационный расход воды для обеспечения транспортных перевозок.