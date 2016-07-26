На праздничные выходные Красноярская магистраль вводит особое расписание электричек

В связи с дополнительным выходным днем, приуроченным ко Дню России, для пассажиров Красноярской железной дороги будет действовать особое расписание движения пригородных поездов, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Так, в пятницу, 9 июня, и субботу, 10 июня, электропоезда будут курсировать согласно своим дням. В воскресенье, 11 июня, электропоезда будут курсировать по расписанию субботы. За исключением некоторых поездов, которые будут отменены:

поезд № 6424-6623/6624-6423 Красноярск — Уяр — Мана (отправление со станции Красноярск в 9:45, прибытие на станцию Мана в 15:08, отправление со станции Мана в 15:28, прибытие на станцию Красноярск в 20:44);

поезд № 6472-71/6474-73 Красноярск — Енисей — Дивногорск (отправление со станции Красноярск в 4:34, прибытие на станцию Дивногорск в 5:36, отправление со станции Дивногорск в 6:05, прибытие на станцию Красноярск в 7:05);

поезд № 6362 Боготол — Чернореченская (отправление со станции Боготол в 12:50, прибытие на станцию Чернореченская в 15:10);

поезд № 6363 Чернореченская — Боготол (отправление со станции Чернореченская в 12:20, прибытие на станцию Боготол в 14:39).

«Традиционно расписание пригородных поездов на продолжительные выходные и праздничные дни составляется таким образом, чтобы в пятницу вечером и в субботу утром обеспечить массовый выезд пассажиров из Красноярска. Для этого либо назначаются дополнительные поезда в пиковое время, либо увеличивается количество вагонов в них. Далее пассажиропоток становится минимальным: жители Красноярского края предпочитают проводить праздничные дни в кругу семьи и друзей. Из этих соображений некоторые пригородные поезда отменяются. В последний же выходной день, когда люди возвращаются в краевой центр, наоборот, требуется больше „обратных“ поездов. Поэтому в понедельник, 12 июня, электропоезда будут курсировать по расписанию воскресенья», — пояснил и.о. генерального директора АО «Краспригород» Эдуард Быков.

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Он также отметил, что для удобства пассажиров, в воскресенье, 12 июня, маршрут поезда Красноярск — Зеледеево — Красноярск-Северный будет продлен до станции Кемчуг. Таким образом, со станции Красноярск электричка отправится, как обычно, в 14:20. Далее прибытие на станцию Зеледеево — в 15:58, прибытие на станцию Кемчуг — в 16:23, отправление со станции Кемчуг — в 16:50, прибытие на станцию Красноярск-Северный — в 19:03.

В Абаканском регионе и на участках Ачинск — Лесосибирск, Решоты — Чунояр курсирование поездов остается без изменений. Время указано местное.