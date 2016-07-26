Дайджест Newslab.ru: «Рыжий Тарзан» и протез для брата

Спустя месяц после падения башенного крана на улице Академика Киренского в Красноярске следователи возбудили уголовное дело и рассказали о предполагаемом виновнике. Подробности — в нашей новости.

Поуехавшие: Гонконг Newslab.ru продолжает искать красноярцев, которые решили круто изменить свою жизнь и уехать в другую страну. Сегодня у нас в гостях Кристина Лымарь — год назад она вдруг сорвалась и улетела в Гонконг. Вопреки всему решила остаться учиться и работать — и нисколько об этом не жалеет. Она рассказала о плюсах и минусах жизни в одном из главных мегаполисах планеты, и своем месте в нем.

Протез для брата и робот-сумоист: как устроена Станция юных техников № 1 Прогуливаясь по улице Львовской в красноярском пос. Энергетиков трудно не заметить старенькую трехэтажку. Одни с любопытством оглянутся и пройдут мимо, другие рискнут заглянуть за дверь. Последних ждет более интересное открытие — в здании с 1983 года живет Станция юных техников, где из детей готовят будущих инженеров.

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