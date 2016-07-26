День города, карнавал и салют: праздничные выходные в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске на выходных.

По данным синоптиков Гидрометцентра, на выходных красноярцев ожидает переменная облачность и небольшие дожди. Температура воздуха днем в субботу и воскресенье составит 26°C. Южный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

Материалы по теме Программа Дня города 2017 и Дня России в Красноярске Куда пойти и что посмотреть

Главным событием выходных станут праздничные гуляния в честь Дня города и Дня России. С самой подробной программой мероприятий можете ознакомиться здесь и здесь.

На острове Татышев пройдет чемпионат по ношению жён (0+). Семейные пары ожидает полоса препятствий, протяженностью 250 метров, состоящая из необычных испытаний, а зрителей — веселое зрелище. Победит пара, которая быстрее всех преодолеет маршрут, а каким образом мужчина будет нести свою спутницу пара решает сама. Главное, чтобы за время прохождения дистанции участница не касалась земли. Главным призом для пары-победительницы будет сертификат на 50 тысяч рублей на бытовую технику. Начало в 12:00.

В «Музыкальной беседке» Центрального парка будет звучать джаз, классическая музыка, современная музыка, а также любители поэзии будут читать стихи (0+). Начало в 13:00.

В 13:00 впервые в Красноярске пройдет знаменитый забег с препятствиями «Гонка Героев». Формат проекта — бег по пересечённой местности с преодолением препятствий. В Красноярске забег пройдет на остров Татышев. Длина трассы составит 10 километров, а преодолеть участникам предстоит свыше 20 препятствий. Препятствия разработаны таким образом, чтобы участники, при прохождении трассы, задействовали все группы мышц. «Герои» преодолевают «рукоходы», тоннели и даже целые «полосы разведчика». Для зрителей 0+. Для участников 18+.

В 17:00 красноярцев приглашают в чтецкую студию «Слово», для того чтобы научиться легко и уверенно держаться на публике, грамотно и красиво выражать свои мысли (12+). Место действия: Молодежная библиотека на Щорса.

Воскресенье начнется с традиционного легкоатлетического забега, который пройдет по историческим улицам города и финиширует у одного из главных символов Красноярска — часовни Параскевы Пятницы (0+). Старт с Площади Мира в 9:00.

В 12:00 начнется детский «Экокарнавал». Тема карнавального шествия — «В мире животных» (0+). Праздничная колонна пойдет по проспекту Мира от улицы Горького до Театральной площади. Традиционно в карнавале участвуют детские сады, школы, развивающие центры, а также все желающие. Само шествие пройдет в формате полосы препятствий.

На Арт-берегу пройдет кавер-вечер «На траве» (12+). Тематика свободная, поэтому можно приготовить любую свою песню готовьте ваши самые любимые песни и приходите на Арт-берег. Так как погода непредсказуема, поэтому организаторы рекомендуют брать с собой теплую одежду. Начало в 18:00.