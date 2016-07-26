На железнодорожном вокзале Красноярска открылась концертная площадка

Сегодня, в первый день празднования Дня города, в здании главного железнодорожного вокзала Красноярска открылась новая концертная площадка, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Перед горожанами и гостями города выступил Красноярский камерный оркестр под руководством Заслуженного деятеля искусств России, художественного руководителя и дирижёра Михаила Бенюмова. Музыканты представили репертуар из произведений российских и зарубежных композиторов разных эпох. Специально для исполнения скрипичной камерной музыки оркестру был предоставлен один из залов железнодорожного вокзала, который обладает лучшей акустикой.

Этот проект стал возможным благодаря сотрудничеству администрации города с Красноярской железной дорогой. Начальник железнодорожного вокзала Красноярска Елена Турошева рассказала:

«Пассажиры нашего вокзала с нетерпением ждут концертов оркестра. Если вы помните, то несколько десятков лет назад вокзал был местом прогулок, сопровождаемых звуками оркестра. И мы таким проектом возрождаем традиции. Наши пассажиры и все посетители вокзала в социальных сетях оставляют очень много положительных отзывов об этом проекте. Значит, концерты на вокзале нужны красноярцам и гостям нашего города».

В мэрии отмечают, что традиция проведения концертов на железнодорожных вокзалах была известна в России еще с конца XIX века, в том числе и в Красноярске, где с 1895 года на железнодорожном вокзале города действовала концертная площадка духового оркестра для привлечения пассажиров. В настоящее время такая практика широко применяется в европейских странах и в Японии.

«Это очень необычный опыт для нас, музыкантов, а для людей, которые путешествуют, такой концерт, надеюсь, будет очень интересен. Здесь удивительный звук, такое ощущение, что мы играем в большом камерном зале», — рассказал Илья, виолончелист, концертмейстер.

В современном Красноярске традиция концертов на вокзалах возродилась прошедшей зимой, в рамках XI Зимнего суриковского фестиваля искусств. Цикл концертов Красноярского камерного оркестра и Красноярского духового оркестра был объединен общим названием «Музыкальное путешествие по железнодорожным вокзалам города». Выступления состоялись на четырех вокзалах станций «Красноярск», «Базаиха», «Енисей» и «Злобино». Каждый из них прошёл с успехом. Важным итогом этого проекта стали просьбы горожан сделать подобные творческие встречи традиционными.

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«Пришёл на вокзал проводить в отпуск своих родных, а тут — концерт. Я вообще очень люблю наш Красноярский камерный оркестр, а тут — такое звучание! Проводил родственников, теперь слушаю, наслаждаюсь», — сказал красноярец Игорь Бородюк.

«Могу сказать одно: неожиданно. Мы приехали из Хабаровска, а тут нас встречает такая замечательная музыка, настроение сразу поднялось, ощущение праздника. Это здорово, что у вашего города есть такие прекрасные, необычные традиции», — поделилась впечатлениями Лилия.

Приветствуя горожан и гостей Красноярска, глава города Эдхам Акбулатов отметил: