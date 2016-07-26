От «Африки» до «Океании»: красноярцев позвали на детский карнавал

В Красноярске 11 июня, в воскресенье пройдет ежегодный детский карнавал. В этом году его тема — «В мире животных».

Большой праздник начнется в 12:00 на пр. Мира в районе улицы Горького. Приветствовать участников будут известные всем красноярцам ведущие — Евгений Ларкович, Марина Вишневская, Владимир Перекотий — они выступят в роли духов природных стихий (Воздуха, Воды и Земли). Ожидается, что старт шествию даст губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

Карнавальное шествие во время своего движения по проспекту Мира пройдет через несколько площадок. В районе сквера Дзержинского расположится «Ледниковый период», на ул. Кирова — «Океания», на ул. Перенсона — «Африка».

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В 13:30 колонна прибудет на Театральную площадь. Там до 17:00 пройдет «Большой детский день». Здесь же расположится главная сцена праздника, где пройдет награждение и большой карнавальный концерт участников шествия.

На Театральной площади будут работать многочисленные развлекательные локации, экспозиции детских развивающих центров с различными мастер-классами, развлекательными и обучающими программами для детей и профессиональными консультациями для родителей, игротеки, фуд-корт, контактный зоопарк, кинологи с показательными выступлениями собак, аквагрим, сладкая вата и детские аттракционы.

Водителям на заметку! Пр. Мира будет закрыт для автомобилей и открыт для детей с 10:00 до 14:00.

Начало праздничного шествия 11 июня 12:00 от пересечения пр. Мира и ул. Горького (пр. Мира, 112).