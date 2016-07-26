Турнир ленивцев и озеро героев: вторник в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 13 июня.
По данным синоптиков Гидрометцентра, во вторник красноярцев ожидает облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 22°C. Восточный ветер будет дуть со скоростью 1 м/с.
В кинотеатре Мечта бесплатно покажут фильм «Озеро героев» (6+). По сюжету члены молодежной организации «Экологи Сибири» узнают, что на озере Байкал, в заповедном месте планируется строительство крупного отеля. Лидер экологов Егор призывает любой ценой помешать этим планам и встать на защиту природы. Ребята едут на Байкал и разбивают палаточный лагерь прямо на месте строительства. Начинается противостояние юных экологов и строительной корпорации, обе стороны настроены решительно. Начало сеанса в 11:40.
В Ленинском районе продолжат добрую традицию проводить вечерние зарядки под открытым небом в (0+). С красноярцами будут работать профессиональные инструкторы. Принять участие в зарядках сможет любой желающий вне зависимости от спортивной подготовки. Начало в 18:10.
С 18:30 в Парке им. 1 Мая продолжится «Спортивный день». Все желающие смогут принять участие в русской народной игре «Городки», которая существует уже более двух столетий. Также состоится флешмоб по вису на турнике «Ленивцы Майпарка». Организаторы выявят главного «ленивца», который дольше всех сможет провисеть на турнике.
В 19:00 в Доме искусств (пр. Мира, 3) состоится показ документального фильма «Вербовка» (2014). Это фильм — предостережение молодым людям и их родителям, рассказывающий о том, как происходит изменение сознания и психики человека под воздействием террористической пропаганды.