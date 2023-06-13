На Красноярск надвигается 30-градусная жара

4-дневная рабочая неделя в Красноярске будет сухой и жаркой — столбики термометров приблизятся к отметке в +30 °C.

По данным синоптиков, самым «прохладным» днем станет вторник — воздух прогреется лишь до +22 °C. В среду и четверг ожидается от +26 до +28 °C. В пятницу Гидрометцентр обещает +28 °C, а портал gismeteo.ru — до +30 °C. Ночная температура повысится с +10 до +15 °C.

Осадки на этой неделе возможны только во вторник.

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Ветер преимущественно будет дуть с северо-востока со скоростью 1 — 2 м/с.

Согласно предварительным данным некоторых синоптиков, в выходные температура в столице края продолжит повышаться и к середине следующей рабочей недели достигнет +34 °C.