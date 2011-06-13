В центре Красноярска снесут аварийные бараки

В Красноярске на улице Вейнбаума снесут аварийные бараки. Соответствующее распоряжение, подписанное руководителем департамента городского хозяйства Игорем Титенковым, опубликовано на сайте городской администрации.
Согласно заключению межведомственной комиссии, аварийными и подлежащими сносу признаны дома № 24А, № 24 А1, № 24 А2А3, расположенные по улице Вейнбаума.
Получить комментарий от департамента градостроительства красноярской мэрии о начале сроков сноса, дальнейшей судьбе территории и жителей не удалось.
Первый заместитель главы города — руководитель департамента городского хозяйства
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