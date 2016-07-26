Красноярец стал победителем Кубка Сибири по силовому экстриму

Житель Красноярска выиграл Кубок Сибири по силовому экстриму, прошедший 12 июня на острове Татышев, сообщили в пресс-службе главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города.

В соревнованиях приняли участие 8 силачей из Красноярска, Читы, Абакана, Иркутска и Минусинска. Спортсменам необходимо было выполнить 5 упражнений: «богатырская гантель» (80 кг на количество раз), эстафета (чемоданы весом 120 кг и коромысло — 300 кг), становая тяга автомобиля Lada Vesta, «карусель Конана» (перенос закрепленной с одной стороны балки весом 300 кг по кругу) и камни Атласа (перенос круглых камней весом 160 кг).

Ведущими Кубка стали чемпион мира в парных соревнования по силовому экстриму Владимир Муравлёв и трёхкратный чемпион Сибири, двукратный призёр чемпионата России по силовому экстриму Сергей Суров.

«В Красноярске я много лет выступал в качестве участника соревнований по силовому экстриму. В основном все эти турниры проходили на День города: с 2010 по 2015 здесь проводились крупные соревнования, в том числе международного уровня. На данный момент мы решили начать привлекать молодежь, чтобы у нас росла достойная смена. Здесь проходит первый этап Кубка Сибири. Планируем провести несколько этапов, выявить самого сильного спортсмена Сибири и выставить его уже на официальный чемпионат России», — рассказал Владимир Муравлев.

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Победитель соревнований определялся по сумме баллов после всех упражнений. В итоге двое спортсменов набрали одинаковое количество баллов и судьба победителя решилась по собственному весу атлета. Красноярец Иннокентий Веселов оказался легче Петра Мартыненко из Абакана, что позволило ему занять первое место в турнире, спортсмен из Хакассии — второй, третье место занял Антон Фисоченко из Минусинска.

Отметим, организаторы подготовили для участников призовой фонд в размере 100 тысяч рублей. За первое место спортсмен получил 25 тыс рублей, за второе — 18 тыс рублей, за третье — 13 тыс рублей. Остальные денежные средства распределили между другими участниками турнира.