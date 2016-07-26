В Красноярске разыскивают пропавшую аккуратную бабушку

В Красноярске с конца прошлой недели ищут 71-летнюю жительницу правобережья Галину Джунько. В последний раз ее видели вечером 8 июня. Она исчезла из своей квартиры по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий», 119 «а» при странных обстоятельствах. Сегодня волонтеры общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск», которые также участвуют в поисках женщины, попросили помощи у жителей города.

Известно, что последними женщину видели ее соседи, когда она заходила домой. «В квартире — как будто человек вышел ненадолго (на плите остался сваренный суп), но, по словам родных, она — очень большая аккуратистка», — рассказали волонтеры. Женщина жила одна — родные проживают в другом городе. Не исключено, что она могла поехать на Шинное кладбище.

Среди особых примет бабушки — хромота.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемой, срочно просят связаться с волонтерами по телефону 8-950-996-60-66.

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