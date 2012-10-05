Дайджест Newslab.ru: Дроны, бренды и жара

Любите запускать дронов? Осторожнее, в Красноярске за это наказывают! Вчера полицейские пресекли несанкционированный запуск квадрокоптера на площади перед БКЗ. Подробности — в нашей новости.

Мэрия в осаде: что волнует Красноярск? Информационно-аналитическое агентство «Енисей» представляет медиарейтинг первых руководителей края и основных структур государственной власти — за май 2017 года. На краевом уровне ситуация спокойная, ровная. Основная повестка крутится вокруг городской власти — подошел к концу срок полномочий мэра Эдхама Акбулатова. При этом, собственно, выборов не будет, первый раз градоначальник будет назначаться по новой схеме — через комиссию. Предвыборное напряжение сливается по самым разным информационным поводам.

«Бренды не помогут полюбить Сибирь»: что не так с региональным туризмом? Мечтая об отпуске, красноярцы обычно глядят в сторону жарких морей, европейских улочек или соседних регионов — местные маршруты в качестве альтернативы рассматривают лишь единицы. Мы решили выяснить, что не так с туризмом в Красноярском крае — расспросили экспертов и разобрались с позицией властей.

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