Красноярские бизнесмены сразились в волейбол

10 июня в Красноярске прошли очередные волейбольные матчи корпоративного чемпионата «Лига чемпионов бизнеса».

Как рассказали организаторы чемпионата, «Красноярский цемент» не сумел стать досрочным чемпионом, хотя для завоевания первого места ему достаточно набрать всего одно очко в оставшихся двух играх. Помешали «КЦ» стать победителем за 2 тура до завершения турнира игроки «МТС», выигравшие первую партию, но затем всё равно уступившие со счётом 1:2. В своём втором поединке «КЦ» переиграл «Билайн» — 2:0.

«В первой партии показали свой максимум, но продержать его до конца не получилось. Но надо учитывать и соперника, который нам противостоял. Очень сильная команда. На блоке хорошо сегодня получалось. А вот в атаке чуть хуже, надо прибавлять, прогрессировать. Чтобы в следующем чемпионате, если мы примем в нем участие, показать более высокий уровень. А вообще турнир отличный, большое спасибо организаторам за него», — рассказал об игре Виталий Кузьменко из «МТС».

Две победы на счету «Водоканала» и «ЭкоРЕСУРСа». Первые с одинаковым счётом 2:0 одолели «МТС» и «Эльдорадо», а вторые всухую переиграли «Билайн», а «Эльдорадо» осилили лишь в трёх сетах.

«Поначалу опять ничего не получалось, но переломили себя, вытащили первый сет, а во втором сыграли по-настоящему здорово. Мы настраиваемся завершить чемпионат на мажорной ноте, нас устроят в следующем туре только 2 победы. Отмечу Юлю Колесникову. Она никогда не подводит», — подвел итог встречи с «МТС» игрок «Водоканалпроекта» Зуфар Шакиров.