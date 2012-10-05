Джаз на крыше и летний досуг: среда в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 14 июня.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в среду красноярцев ожидает переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит 26°C. Восточный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

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В 11:00 красноярцев приглашают принять участие в экологической акции «Красная тропа» (12+). Убирать мусор будут на участке Красной тропы (Гремячая грива) у Серебряниковского озера. Организаторы рекомендуют одеваться по погоде, брать с собой чай, воду, перекус и репеллент от клещей. Мешки мусора предоставляются. Место сбора: Остановка наземного транспорта «Радиостанция».

В 11:30 на левобережной набережной в районе установленной сцены расскажут о том, какой культурный досуг могут выбрать красноярцы этим летом. Например, будут работать сразу несколько проектов на о. Татышев и левобережной набережной р. Енисей. 16 июня стартует музыкальный проект «Музыкальные пятницы», а 17 июня начнутся конкурсы «Стань звездой» и «Танцующий город».

В 12:00 в сквере «Ботаническом» (ул.Фруктовая, 3) состоится открытие нового общественного пространства «Расти в радости» для жителей микрорайона «Ботанический». Это пространство будет содержать несколько площадок для разных возрастов, но самый большой выбор досуга будет у детей и подростков: они смогут играть, изучать что-то новое, заниматься спортом или изучать профессии.

Детский центр «Совенок» (Киренского, 32м) приглашает на бесплатный развивающий мастер-класс родителей и их детишек в возрасте от 1 до 2 лет (1+). Опытные воспитатели расскажут как правильно играть с малышом, как смастерить продвинутые игрушки своими руками и многое другое. Начало в 17:30. Запись по тел.: 285-18-20.

В 21:30 начинает шестой сезон «Театра на крыше» (18+). Уже по традиции гостей ждут на крыше ТРЦ «Комсомолл», чтобы послушать отличный джаз и узнать планы популярного проекта на весь сезон.