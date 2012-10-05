Объявленная в розыск красноярская бабушка скончалась

Волонтеры остановили поиски объявленной пропавшей 71-летней жительницы правобережья Красноярска Галины Джунько. Как оказалось, женщина скончалась еще 7 июня.

Ранее сообщалось, что в последний раз соседи якобы видели женщину вечером 8 июня. Но, как позже выяснилось, они перепутали даты.

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Как рассказала Newslab.ru руководитель общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск» Оксана Василишина, женщина умерла в больнице 7 июня от сердечного приступа. 4 июня ей стало плохо на улице и ее увезли в больницу. Там, несмотря на усилия медиков, она скончалась.