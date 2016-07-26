Красноярцев позвали на «музыкальные пятницы» на остров Татышев

С 16 июня на красноярском острове Татышев горожане и гости города смогут посетить концерты под открытым небом от ведущих городских творческих коллективов в рамках проекта «Музыкальные пятницы», сообщили в пресс-службе городской администрации.

16 июня в 18.30 перед горожанами выступит популярный Красноярский духовой оркестр, титулованный Красноярский камерный оркестр, хоровой ансамбль солистов «Тебе поемъ», который недавно вернулся с победой с международного фестиваля церковной музыки «Хайнувка» в Польше. Этот концерт даст старт красноярскому музыкальному проекту.

На открытие сезона Красноярский духовой оркестр подготовил новую программу. В исполнении музыкантов прозвучит композиция «Три товарища» из кинофильма «Свой среди чужих», музыка из кинофильма «Пираты Карибского моря», Астор Пьяццолла «Либертанго», «Эти глаза напротив» из репертуара Валерия Ободзинского, «Разговор со счастьем» из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» и известную композицию в стиле джаз — Puttin on the Ritz — Sing, Sing.

Хоровой ансамбль солистов «Тебе поемъ» порадует зрителей песнями народов мира, Красноярский камерный оркестр сыграет музыку русских композиторов начала XX века Антона Аренского и Николая Мясковского, а также популярную зарубежную классику.

Отметим, подобные мероприятия будут проходить каждую пятницу. Все концерты пройдут «на траве» в восточной зоне острова Татышев. С 16 июня по 25 августа в рамках проекта «Музыкальные пятницы» запланировано проведение 9 концертов. С расписанием можно ознакомиться на сайте главного управления культуры Красноярска в разделе «Афиша».